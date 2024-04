PORTES OUVERTES AUX LACETS DE MÉLAIRE Poissons, samedi 13 avril 2024.

Tout public

Portes ouvertes aux lacets de Mélaire retrouvez animations et ateliers nature !

> Découverte des oiseaux, des insectes, des plantes et de leur milieu de vie…

> Sur les traces des mineurs.

> Atelier encre et tableau végétal, bombe à graines, cabinet de curiosité nature, parcours pieds nus… et bien plus !

> Découverte métiers. Rencontre avec une éleveuse.

> Exposition photos

(buvette et crêpes sur place)

organisé avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne 0 0 EUR.

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est

