Portes ouvertes aux Laboratoires d’Aubervilliers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les laboratoires d’Aubervilliers

Les Laboratoires d’Aubervilliers est un lieu créé en 1993 et dédié à tous les champs de création artistique. Pour leurs portes ouvertes, ils proposent une visite de leur bâtiment, situé dans une ancienne usine de roulement à bille, et mettent à disposition du public trois ateliers. Avec l’association La Semeuse, les participants, accompagnés de Tanguy Colas des Francs, réaliseront ensemble la plantation participative d’une forêt devant les Laboratoires (seulement le samedi). Il sera également possible de participer à l’exposition organisée par le Centre National Edition Art Image, en empruntant des œuvres et les exposer à votre domicile, à l’école ou au travail. Pour finir, les Laboratoire organisent une présentation de leurs éditions, sous forme multiples (littérature, poésie, arts plastiques), et leur revue mensuelle, le Journal des Laboratoires / Mosaïques des Lexiques, sera remis à tous les participants de ces portes ouvertes. Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h 41 rue Lécuyer – 93300 Aubervilliers Entrée libre sans réservation

Les laboratoires d’Aubervilliers 41 rue Lécuyer 93300 Aubervilliers Aubervilliers Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00