Portes ouvertes aux jardins familiaux et Bourse aux plantes Saint-Martin-de-Seignanx

Portes ouvertes aux jardins familiaux et Bourse aux plantes Saint-Martin-de-Seignanx, 14 mai 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Portes Ouvertes aux Jardins Familiaux organisées par l'association Les Potes Iront. Au programme : animations, ateliers, échanges avec les bénévoles, bourse aux plantes, buvette et petite restauration sur place. De quoi faire de riches rencontres, le plein de bons tuyaux et repartir avec votre petit pot sous le bras. De 10h à 17h.

