2022-06-11 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-11 20:00:00 20:00:00

Vachement dépaysant Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnels passionnés et engagés en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et partager leur métier. C’est l’occasion de rencontrer le producteur près de chez vous, de visiter sa ferme, de découvrir ses produits et de lui poser vos questions ! Venez découvrir les jardins des Mondrots à Saint-Victor l’Abbaye, 06 16 04 12 40. Les jardins des Mondrots – Arthur et Victor DE BEAUPUIS Florakova – Marion et Florence 7 rue Guillaume le Conquérant 76890 Saint-Victor-l’Abbaye Dans leur micro ferme à Saint-Victor l’Abbaye, Arthur et Victor cultivent des légumes biologiques, diversifiés et de saison. Ils ont fait le choix de favoriser en majorité des variétés anciennes pour l’authenticité du goût. Ils bichonnent près d’une cinquantaine de légumes et plus de 120 variétés ! Ils fournissent des restaurants et des paniers en AMAP. Ils co-habitent avec Florakova, une ferme qui cultive des fleurs à couper et comestibles. OUVERTURE SAMEDI 11 JUIN : – Visites guidées de la ferme – Marché de producteurs locaux – 18h : Concert du groupe de Nicolas Noël; – Restauration : traiteur par une cheffe sur place – Atelier fleurs (payant) et vente de fleurs/plantes par Florakova – et d’autres surprises !

+33 2 32 70 19 50 https://www.civam-normands.org/index.php/171-vdp/1278-vachement-depaysant-11-12-juin-2022

