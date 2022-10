Portes Ouvertes aux Jardins d’Avremesnil Avremesnil Avremesnil Catégories d’évènement: Avremesnil

Seine-Maritime Avremesnil Toute l’équipe des Jardins d’Avremesnil vous attend avec impatience pour partager avec vous les différentes animations proposées à l’occasion des plantations d’automne lors de leurs Portes Ouvertes! Vous y trouverez des conseils et des astuces pour aménager et entretenir vos jardins.

Au programme :

Samedi 16 octobre :

-9h30 Taille des rosiers, fruitiers et hortensias

– 10h45 Création d’un massif

– 14h30 Potées et jardinières colorées Dimanche 17 octobre :

– 10h Atelier enfants

– 14h45 Visite des serres et de la pépinière

– 16h Présentation des animaux auxiliaires Vous trouverez dans nos serres et notre pépinière un grand choix de plantes, arbustes, arbres…

Toute l’équipe des Jardins d’Avremesnil vous attend pour partager cet événement! TIRAGE AU SORT

TIRAGE AU SORT

1er lot un bon d'achat d'une valeur de 100€ Toute l'équipe des Jardins d'Avremesnil vous attend pour partager cet événement! +33 2 35 04 05 50 https://www.lesjardinsdavremesnil.fr/ Les Jardins d'Avremesnil 349 Rue des Tisserands Avremesnil

