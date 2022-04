Portes ouvertes aux jardins Charolles, 4 juin 2022, Charolles.

Portes ouvertes aux jardins Charolles

2022-06-04 – 2022-06-05

Charolles Saône-et-Loire Charolles

5 5 EUR Avec l’association Jardin et santé, du printemps à l’automne découvrez les jardins de privés de Bourgogne et de Franche Comté.

La Maison Marais et le Potager de la Semence, situés au 1bis rue des Marias à Charolles, ouvrent leurs portes. “Depuis 2021, nous restructurons et replantons une partie de ce jardin de ville. L’ancien potager a été ramené à la vie et un nouveau projet est né – cultivé via un système d’hydroponique.”

Le jardin de la Fontaine vous accueille également au bourg de Saint Julien de Civry. “Egalement connu comme le jardin aux 1001 fleurs, certaines variétés que vous n’avez peut-être jamais vues auparavant. Vous pourrez également y admirer un très joli plan d’eau et “temple”.

Le parc et le potager du Château de Vaulx à Saint Julien de Civry vous reçoit également pour ses portes ouvertes. “Sur une colline avec une vue à 360 degrés dont le magnifique parc a été dessiné à l’origine par Achille Duchêne.”

D’autres jardins sont à découvrir dans les villes voisines.

contact@jardins-sante.org https://www.jardins-sante.org/

Avec l’association Jardin et santé, du printemps à l’automne découvrez les jardins de privés de Bourgogne et de Franche Comté.

La Maison Marais et le Potager de la Semence, situés au 1bis rue des Marias à Charolles, ouvrent leurs portes. “Depuis 2021, nous restructurons et replantons une partie de ce jardin de ville. L’ancien potager a été ramené à la vie et un nouveau projet est né – cultivé via un système d’hydroponique.”

Le jardin de la Fontaine vous accueille également au bourg de Saint Julien de Civry. “Egalement connu comme le jardin aux 1001 fleurs, certaines variétés que vous n’avez peut-être jamais vues auparavant. Vous pourrez également y admirer un très joli plan d’eau et “temple”.

Le parc et le potager du Château de Vaulx à Saint Julien de Civry vous reçoit également pour ses portes ouvertes. “Sur une colline avec une vue à 360 degrés dont le magnifique parc a été dessiné à l’origine par Achille Duchêne.”

D’autres jardins sont à découvrir dans les villes voisines.

Charolles

dernière mise à jour : 2022-04-20 par