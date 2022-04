Portes-ouvertes aux Gorges de Villiers Saint-Ouen-le-Brisoult, 24 juillet 2022, Saint-Ouen-le-Brisoult.

Durant cette journée, deux visites guidées de cet Espace Naturel Sensible auront lieu : le matin à 10h, sur “La biodiversité armoricaine”, et l’après-midi à 14h, sur ” Les Histoires des Gorges de Villiers”. Un stand sera présent à l’entrée du site, proposant documentation, informations et outils pédagogiques.

