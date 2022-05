Portes ouvertes aux Ecuries de Serres Soumensac Soumensac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-06-10 10:00:00 – 2022-06-10 17:00:00

Les écuries de Serres vous accueillent pour une présentation des lieux, des animations et ateliers ludiques éthologiques. Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de la visite.
+33 6 66 71 80 23

