Portes ouvertes aux Domaine viticole Klein Brand Soultzmatt

Soultzmatt

Portes ouvertes aux Domaine viticole Klein Brand Soultzmatt, 5 juin 2022, Soultzmatt. Portes ouvertes aux Domaine viticole Klein Brand Soultzmatt

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-06 18:00:00

Le Domaine Klein Brand à Soultzmatt organise ses dixièmes journées Portes Ouvertes à la Pentecôte 2022 en présence d'autres producteurs.

Liste des producteurs présents :
Foie Gras des Landes
Domaine des Ménaoude
Délices de la Ferme
Glaces Rué
*******************
Alsace Domaine Klein Brand
Champagne Domaine Alexandre Rat
Bordeaux Chateau de l'Hermitage
Bourgogne Domaine Martin Dufour
Jura Domaine Jean louis Tissot

Découvrez les dernières cuvées élaborées au Domaine et fêtez les 40 ans de la première cuvée de Crémant !

+33 3 89 47 00 08

