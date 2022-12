Portes ouvertes aux Baudots Marcilly-lès-Buxy, 17 décembre 2022, Marcilly-lès-Buxy.

Portes ouvertes aux Baudots

299 Route de Saint-Eusebe Les Baudots Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire Les Baudots 299 Route de Saint-Eusebe

2022-12-17 – 2022-12-18

EUR Portes ouvertes conjointes et simultanées à L’atelier d’art de Christelle Graca Da Silva et au magasin de textile Irlandais : Around Celtic Corner.

Christelle Graça Da Silva :

Céramique Raku, terre patinée, peinture à l’huile…

Habitant dans un petit village de Saône-et-Loire, au cœur de la Bourgogne, Christelle dessine et peint depuis de nombreuses années. Elle découvre plus tard la terre et le plaisir de modeler et de cuire…

Elle présentera ses créations Raku, terres patinées …mais aussi peintures, dessins, gravures et bijoux lors de ces portes ouvertes.

Around Celtic Corner :

Vente de produits celtes et irlandais en direct des producteurs Nadine et Pascal, amoureux de voyage, se rendent dès que possible en Irlande pour sillonner les petits villages.

Sur leur chemin, ils rencontrent des artisans passionnés aux valeurs familiales et au savoir-faire hors pair.

Ils s’approvisionnent et dénichent le meilleur des produits racontant l’histoire de ce pays aux multiples facettes.

Pulls irlandais, vêtements d’extérieur, chapeaux, écharpes, plaids, décorations, whiskeys… Retrouvez toute la sélection pour homme et femme lors de ces portes ouvertes.

kikigds@gmail.com https://kikigds.wixsite.com/christellegracaraku/acceuil

dernière mise à jour : 2022-11-25 par