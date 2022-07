Portes ouvertes au Vin du Tsar et soirée burger Thézac Thézac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Thézac 25 25 EUR Journée portes ouvertes à la cave : visites, dégustation et balades en calèche gratuites.

Repas du midi sur inscription : entrées, grillades au choix (agneau ou porc), dessert, vin et café compris.

Soirée vins et burger avec Tournon Burger Time à partir de 19h30, soirée autour des barriques à l’intérieur ou a l’extérieur du chai. Animation musicale. Journée portes ouvertes à la cave : visites, dégustation et balades en calèche gratuites.

