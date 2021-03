Brest Le Village by CA FInistère Brest, Finistère Portes ouvertes au Village by CA Finistère Le Village by CA FInistère Brest Catégories d’évènement: Brest

Le Village by CA Finistère lance sa campagne de sélection de start-up : du 24 février 2021 au 17 mars 2021. Pour l’occasion, l’équipe vous propose une rencontre le mercredi 03 mars dans leur locaux aux Ateliers des Capucins de Brest. Conseils, outils, programme d’accélération et accès au réseau des Villages : ils vous parleront de tout. Un rendez-vous pour : > Rencontrer les porteurs de projet du Finistère > Présenter Le Village by CA Finistère, son réseau national, son accompagnement personnalisé aux start-up > Mais surtout vous proposer conseils et outils pour faire grandir vos projets ! Vous vivez et développez votre projet dans le Finistère ? Venez à la rencontre du Village by CA !

Sur inscription

