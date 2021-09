Saint-Étienne La Fourmilière Loire, Saint-Étienne (Portes ouvertes) Au supermarché coopératif LA FOURMILIERE La Fourmilière Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

### La Fourmilière, le supermarché coopératif de St Etienne, ouvre pour la 1ère fois ses portes aux non coopérateurs ! Profitez de ces deux journées exceptionnelles pour rencontrer les Fourmis (coopérateurs bénévoles) qui partageront leur expérience, venez papoter avec quelques producteurs, et si vous le souhaitez, faites vos courses exceptionnellement sans avoir besoin d’être coopérateur ! La Fourmilière n’est pas soumise au pass sanitaire, mais le respect des règles sanitaires sera exigé : masque obligatoire et désinfection au gel hydroalcoolique à l’entrée.

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu La Fourmilière Adresse 19 rue Nicolas Chaize 42100 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville La Fourmilière Saint-Étienne