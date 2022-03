Portes ouvertes au Sonneberg, lycée des métiers Carspach Carspach Catégories d’évènement: Carspach

2022-05-20 16:00:00 – 2022-05-20 20:00:00

Carspach Haut-Rhin Carspach Le lycée Sonnenberg est situé dans la commune de CARSPACH (2000 habitants) dans le sud de l’Alsace. Il accueille 400 élèves environ.

Venez nombreux visiter l'établissement! +33 3 89 40 97 80

