Portes ouvertes au Schnepfenried Sondernach, 18 juin 2022, Sondernach.

Portes ouvertes au Schnepfenried Sondernach

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-19 18:30:00

Sondernach Haut-Rhin Sondernach

De nombreuses activités et animations vous attendent pour toute la famille, à l’occasion de la journée portes-ouvertes au Schnepfenried !

Parc Accrobranche, parcours orienté, visite gratuite et commentée de l’usine à neige, initiation VTT, maquillage pour enfants et bien plus encore…Restauration sur place : happy hours tartes flambées !

Programme détaillé :

Accueil Restaurant le Panoramic 09h00 – 16h00 Animé par l’Office de tourisme et MouvMountain.

Maquillage pour enfants Devant le chalet Manu 09h00 – 18h00 1 € par personne Visite gratuite du chalet.

Séances de Zumba Devant le chalet Manu 10h00 – 12h0016h00 – 17-00 Gratuit Demander Claudine.

Escape game Forêtscape : sur place 10h00 – 18h00 toutes les entrées à 10 € à partir de 12 ans. Inscriptions spontanées et création de groupes de 6 personnes.

Jeu de piste à l’accueil 09h00 – 16h00 gratuit proposé par l’office de tourisme.

Parc multiloisirs-Accrobranche Entrée du parc 09h00 – 11h00 -10 % sur tous les billets à partir de 3 ans Réservation obligatoire.

Parcours orienté « L’arbre ce héros » sur place 09h30 – 16h00 4 € / personne à partir de 6 ans.

Cache-cache coupon Schnepfenried 10h00 – 18h00 gratuit tout au long de la journée : trouvez sur tout le site du Schnepfenried des coupons de réduction Foretscape valables tout l’été.

Déambulation Elsass Girl Schnepfenried 11h00 – 18h00 10h00 – 17h00, gratuit, découvrez les Pinups les plus glamours d’Alsace

Geocaching Schnepfenried 09h00 – 18h00, gratuit, Jean-Claude à l’accueil

Atelier podologie et bootfitting Zinglé Sports 10h00 – 16h00 gratuit.

Atelier Escape Game Zinglé Sports 10h00 – 18h00 1 € Tentez de résoudre les énigmes de la boite mystérieuse et découvrez une surprise à l’intérieur

Accueil des officiels et représentants Restaurant le Panoramic 11h00 Evénement privé.

Balade en « Nordikart » tiré par chiens nordiques Restaurant le Panoramic 09h00 – 12h00 5 € / personne A partir de 18 mois. Découverte de la meute de chien nordique l’après-midi.

Découverte de l’Easy Bike Park en VTT Sur place 10h00 – 13h00 Gratuit A partir de 8 ans. Connaissances des bases du vélo requises.

Vis ma vie de pisteur secouriste Devant le poste de secours 10h00 – 13h00 Gratuit A partir de 6 ans.

Découverte de l’escalad’arbre Entrée du parc 16h00 – 18h00 Gratuit A partir de 8 ans.

Visite de l’Usine à Neige Restaurant le Panoramic 10h00 et 16h00 Gratuit A partir de 6 ans.

Contes pour enfants et adultes Entrée du parc 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Gratuit A partir de 6 ans.

Visite de la ferme Ferme Auberge UFFRAIN 15h00 – 18h00 Gratuit Vente des produits de la ferme. Traite des vaches Ferme Auberge UFFRAIN 17h00 Gratuit.

Happy-Hour tartes flambées Restaurant le Panoramic 17h00 – 18h30 5 € / tarte.

+33 3 89 21 09 84

Sondernach

dernière mise à jour : 2022-03-21 par