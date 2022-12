Portes ouvertes au Rucher école des Colporteurs Argentonnay, 14 avril 2023, Argentonnay Argentonnay.

Portes ouvertes au Rucher école des Colporteurs

Le château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

2023-04-14 – 2023-04-14

Argentonnay

Deux-Sèvres

Argentonnay

EUR Venez découvrir le Rucher École des colporteurs. Après un temps en salle à décortiquer une

ruche et à discuter des besoins et du fonctionnement des abeilles, vous partirez équipés pour

ouvrir une ruche et en observer la vie intérieure. Nous terminerons par la dégustation du miel de

la saison.

Venez découvrir le Rucher École des colporteurs. Après un temps en salle à décortiquer une

ruche et à discuter des besoins et du fonctionnement des abeilles, vous partirez équipés pour

ouvrir une ruche et en observer la vie intérieure. Nous terminerons par la dégustation du miel de

la saison.

+33 5 49 65 22 53 Association La Colporteuse

non-communiqué

Argentonnay

dernière mise à jour : 2022-12-09 par