Portes ouvertes au Poney Club Métairie de Sort 2021-09-12 14:30:00 – 2021-09-12 17:30:00

Boulleret Cher Boulleret Le Poney Club Métairie de Sort de Boulleret organise ses portes ouvertes. Au programme : baptême de poney, démonstrations équestres.

Inscriptions pour la rentrée. +33 6 20 63 56 34 Le Poney Club Métairie de Sort de Boulleret organise ses portes ouvertes. Au programme : baptême de poney, démonstrations équestres.

+33 6 20 63 56 34

