Portes-ouvertes au Pas d’Ane à St-Pierre-Tarentaine Souleuvre en Bocage, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Souleuvre en Bocage.

Portes-ouvertes au Pas d’Ane à St-Pierre-Tarentaine 2021-07-03 – 2021-07-03 Le Pas d’Âne Arclais

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage

L’Association Chantiers en cour propose une porte-ouverte du Pas d’Ane avec animations tout l’après-midi, concerts (à partir de 21h) et restauration sur place. L’occasion de découvrir les activités de la structure, rencontrer les ânes et profiter de tout un programme d’animation. A partir de 21h, concert de Alcie Bella et Jack Ellis (Duo folk’n blues) et à 22h M critik et Jarhmony Band (ragga hip hop)

L’Association Chantiers en cour propose une porte-ouverte du Pas d’Ane avec animations tout l’après-midi, concerts (à partir de 21h) et restauration sur place. L’occasion de découvrir les activités de la structure, rencontrer les ânes et profiter de…

chantiersencour@live.fr +33 2 31 67 15 00

L’Association Chantiers en cour propose une porte-ouverte du Pas d’Ane avec animations tout l’après-midi, concerts (à partir de 21h) et restauration sur place. L’occasion de découvrir les activités de la structure, rencontrer les ânes et profiter de tout un programme d’animation. A partir de 21h, concert de Alcie Bella et Jack Ellis (Duo folk’n blues) et à 22h M critik et Jarhmony Band (ragga hip hop)

Le Pas d’âne

dernière mise à jour : 2021-06-25 par