Portes ouvertes au pas d’âne à Saint-Pierre-Tarentaine Souleuvre en Bocage, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Souleuvre en Bocage.

Portes ouvertes au pas d’âne à Saint-Pierre-Tarentaine 2021-07-03 14:00:00 – 2021-07-03 Saint-Pierre-Tarentaine La cour d’Arclais

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage

L’association Chantiers en Cour vous invite à vous balader dans les jardins et vergers, rencontrer les ânes, admirer les oiseaux, faire un peu de botanique. En fin de journée micro ouvert et scène ouverte pour ceux qui le souhaitent et à 21h deux concerts ! Restauration et buvette sur place. Pour plus d’informations contactez l’association.

chantiersencour@live.fr +33 2 31 67 15 00

