Portes ouvertes au Panier de la Ferme Saint-Denis-le-Thiboult, 25 septembre 2021, Saint-Denis-le-Thiboult.

Portes ouvertes au Panier de la Ferme 2021-09-25 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-26 18:00:00 18:00:00

Saint-Denis-le-Thiboult Seine-Maritime Saint-Denis-le-Thiboult

Venez rencontrer Florian, Aurélien, Laurent et Sylvie Humel qui vous feront découvrir les champs, les serres et tous leurs légumes.

Vous pourrez également participer au jeu concours “la pesée de citrouille”.

Le but sera de deviner le poids de la citrouille. Les deux personnes plus proches de la vérité gagneront un bon d’achat d’une valeur de 15€.

Entrée libre.

+33 6 74 32 51 50

dernière mise à jour : 2021-09-16 par