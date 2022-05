Portes ouvertes au négoce agricole Pissier SA Pissier Beauce la Romaine Catégories d’évènement: Beauce la Romaine

Portes ouvertes au négoce agricole Pissier

SA Pissier, le samedi 18 juin

SA Pissier, le samedi 18 juin à 10:00

Au programme : rencontre avec différents acteurs locaux de la filière agricole, marché de producteurs, animations pour les enfants…

Accès libre

Découvrir le métier de négociant au sein des filières agricoles SA Pissier 1 rue de la Haie de Pré 41240 Beauce-la-Romaine Beauce la Romaine Ouzouer-le-Marché Loir-et-Cher

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00

