Portes ouvertes au Musée Landes d'Antan 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-19 12:30:00

Lit-et-Mixe Landes Le musée propose aux visiteurs un voyage dans le passé, celui des gens du Marensin du XIX au XX siècle. Une époque où les bergers se déplaçaient sur des échasses, où le travail de la terre occupait la majorité des habitants de la région.

Entrée gratuite.

