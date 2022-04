Portes ouvertes au Musée du Cidre Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Portes ouvertes au Musée du Cidre Musée du Cidre La Ville Hervy Pleudihen-sur-Rance

2022-04-23 – 2022-04-24

Pleudihen-sur-Rance Côtes d’Armor Pleudihen-sur-Rance Le musée du cidre ouvre ses portes à l’occasion du marché de producteurs. Faisant la part belle au bio, ce week-end gastronomique présentera : crêpes et galettes, vins, bières, huile d’olive, vinaigres arrangés, fromage, safran… +33 2 96 83 20 78 http://www.museeducidre.fr/ Le musée du cidre ouvre ses portes à l’occasion du marché de producteurs. Faisant la part belle au bio, ce week-end gastronomique présentera : crêpes et galettes, vins, bières, huile d’olive, vinaigres arrangés, fromage, safran… Musée du Cidre La Ville Hervy Pleudihen-sur-Rance

Lieu Pleudihen-sur-Rance
Adresse Musée du Cidre La Ville Hervy
Ville Pleudihen-sur-Rance
Departement Côtes d'Armor

