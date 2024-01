Portes ouvertes au Musée des Amoureux à l’occasion de la Saint Valentin Werentzhouse, dimanche 11 février 2024.

Portes ouvertes au Musée des Amoureux à l’occasion de la Saint Valentin Werentzhouse Haut-Rhin

Musée ouvert à l’occasion de la Saint-Valentin.

Pour la Saint Valentin, le Musée des amoureux et du patrimoine sundgauvien sera ouvert le dimanche 11 février et le mercredi 14 février 2024 de 14h à 17h ou sur rendez-vous pour un horaire plus tardif.

0 EUR.

2 rue de Ferrette

Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est genevieve.grimler@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00



L’événement Portes ouvertes au Musée des Amoureux à l’occasion de la Saint Valentin Werentzhouse a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme du Sundgau