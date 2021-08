Portes ouvertes au Musée de l’aéronautique Aérodrome, 7 août 2021, La baule.

Portes ouvertes au Musée de l’aéronautique

du samedi 7 août au dimanche 8 août à Aérodrome

Portes ouvertes : Exposition des travaux réalisés pendant les douze mois écoulés. Accueil des partenaires JMS d’Airbus Saint Nazaire et les Aéroplanes de Nantes. ASF. Le groupe de philatélistes de La Baule et de la presqu’île présenteront des planches retraçant l’épopée de l’aviation. Fondé en 1980, le Musée Aéronautique de la Presqu’île Côte d’Amour (MAPICA) est, à ce jour, reconnu dans le monde entier pour son travail de restauration et de préservation du patrimoine aéronautique. Sa première restauration fut celle d’un rare biplan Caudron-Renault C-275 “Luciole” ; elle lui valut de recevoir le diplôme d’honneur Phoenix de la Fédération Aéronautique Internationale. Plus récemment, en 1999, le Musée a été de nouveau distingué par l’Aéro-club de France, institution centenaire et a reçu le Grand Prix de l’Aéro-club de France Coupe Zénith (du nom de l’horloger suisse, mécène de l’opération), pour la magnifique restauration d’un monoplan parasol Morane-Saulnier 317. Vous êtes donc les bienvenus le samedi 7 août à partir de 12h pour un week-end festif et patrimonial.

Portes ouvertes : Exposition des travaux réalisés pendant les douze mois écoulés. Accueil des partenaires JMS d’Airbus Saint Nazaire et les Aéroplanes de Nantes. ASF. Le groupe de philatélistes de…

Aérodrome Allée de l’aéropostale 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T12:00:00 2021-08-07T17:30:00;2021-08-08T12:00:00 2021-08-08T17:30:00