du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Mine

Portes ouvertes au Musée de La Mine Animé par l’association des Anciens Mineurs, le musée de la Mine Joël-Fontaine a été créé au milieu des année 70 par d’anciens mineurs venus travailler dans les usines sidérurgiques qui avaient à cœur de garder leur patrimoine minier et de raconter la vie des mines. En 1h15 d’anciens mineurs et enfants de mineurs vous feront plonger dans l’univers des Mineurs de fond. Le musée présente les différents types de galeries, de récupération du charbon, des outils et des matériaux de sécurité contre les accidents, les risques de « coups de feu » ou de « grisou ». Une grande maquette électrifiée d’un chevalet et la reconstitution d’un bout de galerie sont également des éléments majeurs du musée. De nombreux documents, objets, images retracent le métier des mineurs au rythme des progrès techniques ainsi que leur quotidien.

Entrée libre et gratuite

Visite du Musée de la Mine Musée de la Mine Centre Langevin Rue Cortot – 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Lieu Musée de la Mine Adresse Centre Langevin Rue Cortot - 59760 Grande-Synthe Ville Grande-Synthe