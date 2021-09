Desvres Musée de la Céramique Desvres, Pas-de-Calais Portes-ouvertes au Musée de la Céramique Musée de la Céramique Desvres Catégories d’évènement: Desvres

Pas-de-Calais

Portes-ouvertes au Musée de la Céramique Musée de la Céramique, 18 septembre 2021, Desvres. Portes-ouvertes au Musée de la Céramique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Céramique Découvrez une collection surprenante, une scénographie ludique et originale. Profitez des visites guidées à 15h et laissez-vous surprendre par l’étonnante installation sonore “CéraMix”. Musée de la Céramique Rue Jean Macé – 62240 Desvres Desvres Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Desvres, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée de la Céramique Adresse Rue Jean Macé - 62240 Desvres Ville Desvres lieuville Musée de la Céramique Desvres