Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches, 21 mai 2022, Beaulieu-lès-Loches. Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches

2022-05-21 – 2022-05-21

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire A l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier organisées par la FDMF, portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens. Les bénévoles vous racontent l’histoire de ce Moulin et vous invitent à assister à un démonstration du fonctionnement des machines datant du début du 20ème siècle . A l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens. Les bénévoles vous racontent l’histoire de ce Moulin et vous invitent à assister à un démonstration du fonctionnement des machines datant du début du 20ème siècle. a2mbeaulieu@orange.fr http://www.a2mb.jimdofree.com/ A l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier organisées par la FDMF, portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens. Les bénévoles vous racontent l’histoire de ce Moulin et vous invitent à assister à un démonstration du fonctionnement des machines datant du début du 20ème siècle . A2M Beaulieu

Beaulieu-lès-Loches

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches 2022-05-21 was last modified: by Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 21 mai 2022 Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire