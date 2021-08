Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens Beaulieu-lès-Loches, 18 septembre 2021, Beaulieu-lès-Loches. Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens 2021-09-18 – 2021-09-19

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens. Au programme : l’histoire du Moulin et démonstration des machines remises en état par les bénévoles de l’association. A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens. Au programme : l’histoire du Moulin et démonstration des machines remises en état par les bénévoles de l’association. a2mbeaulieu@orange.fr A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens. Au programme : l’histoire du Moulin et démonstration des machines remises en état par les bénévoles de l’association. A2MBeaulieu dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville 47.13182#1.01032