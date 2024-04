PORTES OUVERTES AU MOULIN DE PERRINE LES MOULINS DE PERRINE Auriac-sur-Vendinelle, samedi 25 mai 2024.

Venez faire un tour aux portes ouvertes de cette entreprise locale pour un moment de découverte, plaisir et apprentissage. La convivialité sera au rendez-vous !

Des visites de nos ateliers vous seront aussi proposées ainsi que des activités pour petits et grands promenade à dos d’âne , marché gourmand …

Restauration et buvette sur place.

Et pour finir, repas convivial avant un concert en mode agricole !

Venez nombreu.x.ses 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25 22:00:00

LES MOULINS DE PERRINE L’Hom

Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie lesmoulinsdeperrine@orange.fr

