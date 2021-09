Montceaux Moulin crozet Ain, Montceaux Portes ouvertes au MOULIN CROZET Moulin crozet Montceaux Catégories d’évènement: Ain

Montceaux

Portes ouvertes au MOULIN CROZET Moulin crozet, 18 septembre 2021, Montceaux. Portes ouvertes au MOULIN CROZET

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin crozet

Entrée libre le 18 et 19 septembre pour les JPE. Visites commentées et parcours ludiques.

Entrée libre.

Situé sur la rivière la Calonne, venez découvrir ce Moulin à eau du Xe siècle qui a fonctionné jusqu’en 1969 et remis en état de marche. Histoire de ce patrimoine vivant. Moulin crozet Moulin Crozet, 01090 Montceaux Montceaux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Montceaux Autres Lieu Moulin crozet Adresse Moulin Crozet, 01090 Montceaux Ville Montceaux lieuville Moulin crozet Montceaux