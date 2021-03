Colomiers 2 boulevard Marcel Dassault - Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Portes ouvertes au lycée professionnel Eugène Montel 2 boulevard Marcel Dassault – Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Portes ouvertes au lycée professionnel Eugène Montel 2 boulevard Marcel Dassault – Colomiers, 13 mars 2021-13 mars 2021, Colomiers. Portes ouvertes au lycée professionnel Eugène Montel

2 boulevard Marcel Dassault – Colomiers, le samedi 13 mars à 09:00

Le lycée professionnel Eugène Montel propose quatre filières professionnelles : * chaudronnerie industrielle (TCI),

* métiers de l’électrotechnique (Melec),

* maintenance équipements industriels (MEI)

* systèmes numériques (SN). Les élèves peuvent accéder à deux CAP, quatre Bacs professionnels ainsi qu’une classe de Troisième prépa-métiers. Deux mentions complémentaires (soudage et énergies renouvelables) ainsi qu’un BTS chaudronnerie (CRCI) offrent des formations post-bac. De nombreuses opportunités professionnelles s’ouvrent aux élèves diplômés. Un partenariat avec la Marine est proposé aux élèves de Bac professionnel. Lors des portes ouvertes, familles et élèves pourront découvrir ces formations, en visitant les ateliers du lycée et en rencontrant les équipes enseignantes et éducatives. **Détails sur le lieu**: 2 boulevard Marcel Dassault – Colomiers Le lycée professionnel Eugène Montel propose quatre filières professionnelles : * chaudronnerie industrielle (TCI),

* métiers de l’électrotechnique (Melec),

* maintenance équipements industrie 2 boulevard Marcel Dassault – Colomiers 2 boulevard Marcel Dassault – Colomiers Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T09:00:00 2021-03-13T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu 2 boulevard Marcel Dassault - Colomiers Adresse 2 boulevard Marcel Dassault - Colomiers Ville Colomiers