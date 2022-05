Portes ouvertes au jardin pédagogique Parc Napoléon III – bassin Vichy Catégories d’évènement: Allier

Cet atelier permettra à chacun d’appréhender toute la complexité de l’écologie des abeilles domestiques, et de manière générale de l’apiculture. Benoit Du Reau de la Gaignonnière, accompagné des élèves apiculteurs du rucher, vous accueillera toute la journée.

Entrée libre

Découverte de la vie de l’abeille domestique et de l’apiculture Parc Napoléon III – bassin Avenue Stucki – 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy Allier

