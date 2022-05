Portes ouvertes au jardin partagé de la Division Leclerc par l’association Ma Ville en Vert Jardin partagé de la Division Leclerc Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine

Portes ouvertes au jardin partagé de la Division Leclerc par l’association Ma Ville en Vert Jardin partagé de la Division Leclerc, 5 juin 2022, Châtillon. Portes ouvertes au jardin partagé de la Division Leclerc par l’association Ma Ville en Vert

Jardin partagé de la Division Leclerc, le dimanche 5 juin à 10:00

Inauguré en juin 2021, le Jardin Partagé Intergénérationnel de l’association Ma Ville En Vert 92 est un jardin expérimental urbain qui accueille tout visiteur à venir jardiner ou se délasser. L’association met en place également des actions de sensibilisation et des projets concrets à vocation environnementale. Tout public : 78 avenue de la Division Leclerc Entrée libre

Entrée libre

78 avenue de la Division Leclerc 92320 Châtillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00

