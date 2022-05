PORTES OUVERTES AU JARDIN Épinal Épinal Catégories d’évènement: 88000

2022-06-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-15 17:00:00 17:00:00

Épinal 88000 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Découverte du jardin partagé

dégustation échanges avec le jardinier

entrée libre

mercredi 1er, 8 et 15 juin alexandra.ancel@epinal.fr +33 3 29 68 69 60 Épinal

