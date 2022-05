PORTES OUVERTES AU JARDIN DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

PORTES OUVERTES AU JARDIN DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac, 7 mai 2022, Gignac. PORTES OUVERTES AU JARDIN DU DOMAINE DE RIEUSSEC Gignac

2022-05-07 19:00:00 – 2022-05-08

Gignac Hérault EUR 2 2 Le Domaine vous accueille dans ses jardins à l’occasion de le l’opération nationale “Jardins ouverts pour le NEURODON 2022” en faveur de la recherche: entrée 2 € reversée à la Fédération de recherche sur le cerveau (FRC).

Visite des jardins paysagés à la française, jardin anglais, orangerie,allée de buis, visite du vignoble, des chais et dégustation de 3 à 5 vins primés du Domaine. Le Domaine vous accueille dans ses jardins à l’occasion de le l’opération nationale “Jardins ouverts pour le NEURODON 2022” en faveur de la recherche: entrée 2 € reversée à la Fédération de recherche sur le cerveau (FRC).

