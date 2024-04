PORTES OUVERTES AU JARDIN D’ADOUÉ Lay-Saint-Christophe, samedi 13 avril 2024.

PORTES OUVERTES AU JARDIN D’ADOUÉ Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Samedi

Le Jardin d’Adoué

8 chemin du rupt d’adoué Pour vos agendas

54690 Lay Saint Christophe

Tel 03 83 22 68 12 Samedi 13 et dimanche 14 avril 2024

mel: monique.chevry@gmail.com

Site internet www.jardin-adoue.com Journées portes ouvertes !!

Amis jardinier(e)s, bonjour!

Pensez à amener votre pique-nique et partagez-le avec d’autres jardinier(e)s, l’ambiance sera amicale et conviviale, les histoires de plantes et autres belles rencontres ne vont pas manquer !

Avec la complicité de

Edith Brochet-Lanvin roses anciennes, saules et plantes de terrain calcaire,

tel 03 26 59 43 39 06 33 04 43 04 site www.pepiniere-brochetlanvin.com

Philippe Thomas érables, cornouillers, arbres et arbustes

tel 03 29 65 25 79 06 10 01 81 47 site www.pepinieres-thomas.com

Vincent Casini (Insolites Flores) plantes à caudex et succulentes, tel 06 70 10 35 81

casini.vincent@yahoo.fr

Sylvie Henry (collections Bleu Cerise) décorations pour le jardin, tel 06 23 60 02 92 mon.desert@yahoo.fr

Association les ‘Croqueurs de pommes’ démonstrations de taille et de greffe tout au long du weekend croqpomlor@laposte.net

Sandrine Josset Secrets salés et sucrés merveilleuses confitures et autres préparations culinaires raffinées . 03 83 20 61 56 07 83 36 49 02

Ils et elles amèneront un vaste choix d’arbres et arbustes, érables, cornouillers, roses anciennes, plantes succulentes, décorations de jardin et … bonne humeur !

Merci d’en informer vos contacts, amis et autres fous de plantes !

Horaires de 10 à 18 heures. Entrée libre . Accès: par A31 sortie n° 23, 7 km au nord de Nancy.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

8 Chemin du rupt d’Adoué

Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement PORTES OUVERTES AU JARDIN D’ADOUÉ Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2024-04-03 par TOURISME BASSIN de POMPEY