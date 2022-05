Portes ouvertes au Jardin Botanique du Val d’Yser Jardin Botanique du Val d’Yser Bambecque Catégories d’évènement: Bambecque

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Botanique du Val d’Yser

Le jardin botanique du Val d’Yser vous ouvre ses portes à l’occason de la 19e édition des Rendez-vous aux jardins.. Jardin de type paysager couvrant une superficie de 26000 m2, créé en 2000. On y recense environ 1450 espèces d’arbres, arbustes et plantes herbacées de différentes origines, sauvages ou cultivées pour différents usages (ornementales, alimentaires, médicinales, etc.). Une grande place est réservée à la biodiversité naturelle. Visite guidée sur une grande partie du parcours et animations sur le jardinage, la botanique, la faune, l’apiculture…

4 €uros/personne; gratuit pour les enfants

Visite guidée du jardin, animations sur le jardinage naturel, la biodiversité, l’apiculture. Jardin Botanique du Val d’Yser Rue du Perroquet Vert, 59470 Bambecque Bambecque Nord

