**Jardin botanique de Sannois** ——————————- Ce jardin extraordinaire, blotti à côté du gymnase Pasteur, est un peu méconnu, mais il existe depuis de nombreuses années. Ayez la curiosité de pousser la porte de ce jardin pour découvrir ces plantes aux vertus médicinales ainsi que de nombreux oiseaux qui trouvent le couvert et le gîte dans ce havre de verdure. Le premier coup de pioche fut donné en février 1985. Après seize mois de dur labeur, il fut inauguré le 29 juin 1986. La surface du terrain ne permettant pas de présenter une grande quantité d’espèces, se spécialiser fut une nécessité. Le choix des plantes médicinales présente l’intérêt de connaître celles qui possèdent tous les remèdes à nos maux et qui sont à l’origine de la plupart des médicaments. Horaires : Samedi matin de 9h à 11h30, sur rendez-vous ( 01 34 10 82 18 / [dcn95110@orange.fr](mailto:dcn95110@orange.fr)) Localisation : 23, rue Alphonse Duchesne, 95110 Sannois. Jardin botanique de Sannois Ce jardin extraordinaire existe depuis de nombreuses années. Ayez la curiosité de pousser la porte de ce jardin pour découvrir ces plantes aux vertus médicinales. Jardin botanique de Sannois 23 rue Alphonse-Duschene 95110 Sannois Sannois Val-d’Oise

