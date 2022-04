PORTES OUVERTES AU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Catégories d’évènement: Hérault

Saint-André-de-Sangonis

PORTES OUVERTES AU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES Saint-André-de-Sangonis, 7 mai 2022, Saint-André-de-Sangonis. PORTES OUVERTES AU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES Saint-André-de-Sangonis

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis EUR 5 5 A l'occasion des Journées Neurodon, le Jardin Botanique sera ouvert tout le week-end. Une partie des recettes sera reversée pour la recherche sur le cerveau.

