Portes ouvertes au Haras de Rocquigny Gueures, 2 juillet 2021

Portes ouvertes au Haras de Rocquigny 2021-07-02 – 2021-07-03 Entre Avremesnil et Luneray D27

Gueures Seine-Maritime Gueures

Chaque année , le Haras de Rocquigny vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’exploitation où l’élevage des chevaux est l’activité familiale depuis 1903. Vous pourrez visiter l’élevage, et découvrir la gamme cosmétique et les produits alimentaires développés à partir du lait du jument au sein du laboratoire JC Siour. Pour tester les produits et vérifier les vertus du lait de jument, la boutique sur place vous permettra de finir cette visite par un peu de shopping !

+33 6 28 35 22 60

