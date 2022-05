PORTES OUVERTES AU FOYER DES RETRAITES Lunel, 4 juin 2022, Lunel.

PORTES OUVERTES AU FOYER DES RETRAITES Lunel

2022-06-04 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-04 16:00:00 16:00:00

Lunel Hérault

EUR 20 Le 4 juin prochain, le Foyer Municipal des retraités de Lunel sera en effervescence : adhérents & agents municipaux vous ont préparé un programme dynamique, plein de gaîté & sans temps morts pour leur traditionnelle journée Portes Ouvertes. Bref, c’est la fête au Foyer !La matinée débutera à 8h30 avec un bon petit déjeuner collectif avant d’attaquer fort à 9 h avec un concours de belote à la mêlée gratuit et ouvert à tous. Les festivités seront alors lancées ! À 11 h, lors de l’apéritif de Bienvenue, le public et les membres du Foyer pourront admirer, dans la grande salle du Foyer, les travaux des différents ateliers réalisés pendant l’année : reliure, peinture artistique, travaux manuels et couture. Le public pourra également profiter d’une autre exposition, celle des clichés réalisés par Véronique Rietmuller qu’elle a choisi d’intituler Notre belle Camargue ». Pour cette journée portes ouvertes, le Foyer a également invité l’association lunelloise, La Parenthèse Récréative, pour proposer tout au long de la journée, des démonstrations d’ateliers d’arts plastiques et de loisirs créatifs : le public pourra ainsi tester et s’initier et pourquoi pas se découvrir des vocations… ! Puis à midi, place au repas de l’amitié. Dans une ambiance guinguette, les convives pourront déguster une bonne paëlla. Une fois les batteries rechargées & les appétits rassasiés, tous les adhérents se retrouveront sur scène pour un spectacle collégial à 16h. Au programme, de la voix avec la chorale, du mouvement avec les ateliers de chorégraphie et maintien en forme, une belle démonstration de country et danse en ligne. Et pour mettre un peu de rythme dans cette journée conviviale et amicale, Jean-Pierre Lacroix et Flora Événements seront en charge de l’animation musicale.

+33 4 67 87 83 99

Lunel

