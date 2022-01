Portes ouvertes au Fablab du LOREM Fablad de l’association LOREM, 30 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 11h00 à 18h00

gratuit

A l’occasion du NUMOK, venez découvrir des activités de geek ! Ateliers Fabkids et démonstrations diverses : découpe laser, drones, impression UV, casque VR (Réalité Virtuelle) et de nombreuses animations et ateliers participatifs, ludiques et créatifs. Et biensûr, retrouvez la bibliothèque Benoîte Groult qui présentera les services numériques du réseau parisien !

Fablad de l’association LOREM 26 allée du Chef d’Escadron de Guillebon Paris 75014

Contact : bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

