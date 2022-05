Portes ouvertes au domaine Sylvie Fahrer et Fils Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Hippolyte

Portes ouvertes au domaine Sylvie Fahrer et Fils Saint-Hippolyte, 11 juin 2022, Saint-Hippolyte. Portes ouvertes au domaine Sylvie Fahrer et Fils Saint-Hippolyte

2022-06-11 – 2022-06-11

Saint-Hippolyte Haut-Rhin Saint-Hippolyte 0 EUR C’est avec un grand plaisir que Sylvie Fahrer vous convie à ses portes ouvertes ! Venez profiter d’un moment de convivialité, nous vous proposons : tartes flambées, pour rester local; barbecue, pour fêter l’été; animations sur place, pour profiter en famille et bien sûr.. Les vins du domaine pour accompagner ces délicieux repas…! Le domaine Sylvie Fahrer et Fils vous ouvre ses portes et vous fait découvrir ses vins tout en profitant de l’été : barbecue, tartes flambées et animations seront là pour vous garantir un moment de convivialité. +33 3 89 73 00 40 C’est avec un grand plaisir que Sylvie Fahrer vous convie à ses portes ouvertes ! Venez profiter d’un moment de convivialité, nous vous proposons : tartes flambées, pour rester local; barbecue, pour fêter l’été; animations sur place, pour profiter en famille et bien sûr.. Les vins du domaine pour accompagner ces délicieux repas…! Saint-Hippolyte

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Hippolyte Autres Lieu Saint-Hippolyte Adresse Ville Saint-Hippolyte lieuville Saint-Hippolyte Departement Haut-Rhin

Portes ouvertes au domaine Sylvie Fahrer et Fils Saint-Hippolyte 2022-06-11 was last modified: by Portes ouvertes au domaine Sylvie Fahrer et Fils Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 11 juin 2022 Haut-Rhin Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte Haut-Rhin