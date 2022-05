PORTES OUVERTES AU DOMAINE RAPHAËL LUNEAU Le Landreau Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Au programme lors des portes ouvertes du Domaine Raphaël Luneau : Dégustation, visite de cave /// Espace restauration en extérieur en continu : crêpes et galettes bretonnes offertes /// Animations pour les enfants : parcours dans les vignes, jeux gonflables, jeux en bois /// Présence de Michel AGUINET des Vergers du Chouquet, qui apportera la Normandie avec lui : cidre, poiré, bières, jus de pomme, jus de poire, Calvados, Pommeau, vinaigre de cidre, Camembert, Pont l'Évêque, Deauville, etc. /// Tout le weekend : tombola, verre gravé offert à votre arrivée, remise de 5% sur l'ensemble de nos vins Portes ouvertes au Domaine Raphaël Luneau le samedi 11 & dimanche 12 juin au Landreau de 10h à 19h

