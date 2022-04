Portes ouvertes au Domaine La Renarde Jully-lès-Buxy Jully-lès-Buxy Catégories d’évènement: JULLY-les-BUXY

Saône-et-Loire

Portes ouvertes au Domaine La Renarde Lieu-dit La Renarde Impasse du Centre Jully-lès-Buxy

2022-05-14 – 2022-05-15

Jully-lès-Buxy Saône-et-Loire Jully-lès-Buxy EUR Notre Domaine La Renarde a le plaisir de vous ouvrir ses portes Samedi 14 et Dimanche 15 mai 2022

Au lieu-dit La Renarde à Jully les Buxy

Entrée libre de 10h à 19h

A cette occasion, vous (re)découvrirez nos cuvées :

• Bourgogne Aligoté

• Montagny 1er Cru

• Rully Blanc

• Givry Rouge

• Bourgogne Rouge

• Crémant de Bourgogne La convivialité sera au rendez-vous, vous pourrez vous restaurer sur place avec de délicieux jambons à la broche accompagnés de frites.

La Ferme des Crottes, producteur local de cochons de plein air, sera également présent pour vous faire découvrir ses charcuteries artisanales.

Vous ne pouvez pas venir nous voir ?

Vous pouvez commander nos vins sur notre boutique en ligne et nous nous occupons de la livraison: https://domainelarenarde.com/boutique/

Au plaisir de vous accueillir ! Lieu-dit La Renarde Impasse du Centre Jully-lès-Buxy

