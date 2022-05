Portes ouvertes au domaine Humbrecht-Trapp Gueberschwihr Gueberschwihr Catégories d’évènement: Gueberschwihr

Gueberschwihr Haut-Rhin Gueberschwihr Au menu du samedi soir et dimanche midi

– Cochon à la broche crudités

– Dessert / café

Réservation obligatoire avant le 20 mai 2022



Marche dans le vignoble

Dimanche 12 Juin 2022

Découverte du sentier Viticole de GUEBERSCHWIHR.

Départ 10h30 pour environ 2h de marche, avec apéritif dans le Vignoble sur les hauteurs de Gueberschwihr.



A gagner 2 paniers garnis, tirage samedi soir et dimanche à 15h



Week-end animé par les Kvistes

