Portes Ouvertes au Domaine du Treuscoat Pleyber-Christ, 8 mai 2022, Pleyber-Christ.

Portes Ouvertes au Domaine du Treuscoat Pleyber-Christ

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08 18:00:00

Pleyber-Christ Finistère Pleyber-Christ

En partenariat avec “Bienvenue à la Ferme”, venez découvrir le Domaine du Treuscoat lors des portes ouvertes de Printemps !

Au programme :

-Marché de producteurs et d’artisans locaux : fleurs fraîches , épices, viandes, fromage de chèvres, préparations pour pâtisseries, miel, bières, légumes de saison, bijoux en verre, savon …

-Animations & activités : balades en calèche pour enfants, découverte de la pratique de la e-trottinette cross (plus de 12 ans), Parcabout® (tarif préférentiel), jeux de piste, animation autour de la ruche et des abeilles

– Petite restauration sur place : “Le Péché Mignon – Coffee truck” : hot-dog classique ou New Yorker, divers délicieux cafés et boissons chaudes

– “Farz Ouest” : le blé noir sera à l’honneur avec d’excellents samoussas, frites maison ainsi que des crêpes et des gaufres pour la touche sucrée !

Entrée libre, tarif préférentiel pour le Parcabout®

Malheureusement nos amis canins ne sont pas admis sur le Domaine.

contact@domaine-treuscoat.fr +33 7 75 10 88 49

