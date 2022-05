PORTES OUVERTES AU DOMAINE DU TERTRE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DU TERTRE
Mauges-sur-Loire, 7 mai 2022
MONTJEAN SUR LOIRE
Lieu-dit Le Tertre

2022-05-07 – 2022-05-07 MONTJEAN SUR LOIRE Lieu-dit Le Tertre

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire A l’occasion de ses journées : – Présentation et dégustation du millésime 2021

– Barbecue sur place, possibilité de se restaurer

– Exposants locaux

– Paniers garnis et coffrets gourmands

Lieu Mauges-sur-Loire
Adresse MONTJEAN SUR LOIRE Lieu-dit Le Tertre
Maine-et-Loire

