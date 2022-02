Portes ouvertes au Domaine du Cheval Blanc Saint-Germain-de-Grave Saint-Germain-de-Grave Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-Grave

Portes ouvertes au Domaine du Cheval Blanc Saint-Germain-de-Grave, 4 juin 2022, Saint-Germain-de-Grave. Portes ouvertes au Domaine du Cheval Blanc Saint-Germain-de-Grave

2022-06-04 – 2022-06-06

Saint-Germain-de-Grave Gironde Saint-Germain-de-Grave EUR Le Domaine du Cheval Blanc vous accueille à la propriété à l’occasion de la 27ème édition des Portes ouvertes des Cadillac Côtes de Bordeaux.

Au programme, visites, dégustations, marché de producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, repas… Le Domaine du Cheval Blanc vous accueille à la propriété à l’occasion de la 27ème édition des Portes ouvertes des Cadillac Côtes de Bordeaux.

Au programme, visites, dégustations, marché de producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, repas… Le Domaine du Cheval Blanc vous accueille à la propriété à l’occasion de la 27ème édition des Portes ouvertes des Cadillac Côtes de Bordeaux.

Au programme, visites, dégustations, marché de producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, repas… domaine du cheval blanc

Saint-Germain-de-Grave

dernière mise à jour : 2022-01-19 par OT de l’Entre-deux-Mers

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Germain-de-Grave Autres Lieu Saint-Germain-de-Grave Adresse Ville Saint-Germain-de-Grave lieuville Saint-Germain-de-Grave Departement Gironde

Saint-Germain-de-Grave Saint-Germain-de-Grave Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-de-grave/

Portes ouvertes au Domaine du Cheval Blanc Saint-Germain-de-Grave 2022-06-04 was last modified: by Portes ouvertes au Domaine du Cheval Blanc Saint-Germain-de-Grave Saint-Germain-de-Grave 4 juin 2022 Gironde Saint-Germain-de-Grave

Saint-Germain-de-Grave Gironde